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Цитаты из Конституции: в Екатеринбурге торжественно открыли Академический районный суд

Цитаты из Конституции: в Екатеринбурге торжественно открыли Академический районный суд

19 февраля в Екатеринбурге торжественно открыли Академический районный суд. Пока здание суда обнесено оградой, предполагается, что учреждение начнет работу с 28 февраля.

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