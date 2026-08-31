В Севастополе садовод получил 8,5 лет колонии за подпольную «теплицу» с коноплёй

39-летний местный житель незаконно культивировал коноплю и собирался сбывать марихуану.Балаклавский районный суд Севастополя вынес обвинительный приговор 39-летнему местному жителю по делу о незаконном культивировании конопли и покушении на сбыт марихуаны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым