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Вести Севастополь

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В Севастополе садовод получил 8,5 лет колонии за подпольную «теплицу» с коноплёй

В Севастополе садовод получил 8,5 лет колонии за подпольную «теплицу» с коноплёй

39-летний местный житель незаконно культивировал коноплю и собирался сбывать марихуану.Балаклавский районный суд Севастополя вынес обвинительный приговор 39-летнему местному жителю по делу о незаконном культивировании конопли и покушении на сбыт марихуаны.

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