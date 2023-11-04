Какой сегодня праздник: 4 ноября – День народного единства

День народного единства отмечается в России 4 ноября с 2005 года. Это государственный праздник, который связан с важным событием в истории страны – освобождением Москвы от польских интервентов в 1612 году.
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