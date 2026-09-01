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Царьград

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Модельер Еремкин: жёлтый стал главным цветом осени-зимы 2026/27

Модельер Еремкин: жёлтый стал главным цветом осени-зимы 2026/27

Модельер Денис Еремкин сообщил, что основным цветом сезона осень-зима 2026/27 на подиумах Милана и Парижа стал жёлтый.

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