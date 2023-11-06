Сын Кадырова отреагировал на слова Майрбека Хасиева о выступлении Чимаева на UFC 294

Боец смешанных единоборств Эли Кадыров, сын главы Чеченской Республика Рамзана Кадырова, отреагировал на недавний комментарий основателя российской MMA-лиги ACA Майрбека Хасиева о непобеждённом бойце UFC Хамзате Чимаеве.
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