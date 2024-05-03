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«Торонто» перевел серию с «Бостоном» в 7-й матч. «Лифс» не побеждали в таких играх с 2004 года – 5 поражений из 5, из них 3 – от «Брюинс»

«Лифс» обыграли «Брюинс» в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (2:1, 3-3). Седьмая игра пройдет в Бостоне (начало – 5 мая в 03:00 по московскому времени).

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