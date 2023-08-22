Политнавигатор Одной из самых обсуждаемых новостей в российском информационном пространстве стало крушение автоматической межпланетной станции «Луна-25».
Крушение станции «Луна-25»: Россия перестала быть великой державой?
Комментарии
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Serg
"Либерасты сейчас лопнут от радости"- конечно лопнут- это закономерный итог их почти тридцатилетнего хозяйствования в России. СССР- рулит!!! А у этих пидорасов одно на уме- потуже набить свои карманы.
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12 час.
S
Serg
Снимите розовые очки и увидите, во что путинизм превратил Россию. Или мозги зомбоящиком подправлены?
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12 час.
sorsw
30 лет назад в России разверзласть рукотворная (без мозгов) пропасть. И видим, что ещё не все долетели до дна, чтобы начать карабкаться вверх...
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7 час.
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