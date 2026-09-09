Петербургская кухня взорвала интернет: о чем русские спорили за бутылкой водки

Наверное, именно поэтому иностранцы так бурно отреагировали на видеозапись, не так давно выложенную в сеть.
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