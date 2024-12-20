SCMP: после победы Трампа единство в ЕС пропало

REUTERS/Brian Snyder Страны Евросоюза на фоне победы Дональда Трампа на президентских выборах в США больше заботятся о собственном благополучии, чем о благополучии объединенной Европы, считает газета South China Morning Post (SCMP).
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