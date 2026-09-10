Китайские инвесторы запустят производство промышленных роботов в Подмосковье

В Подмосковье планируют расширять сотрудничество с китайскими компаниями в сфере робототехники. Один из таких проектов предполагается реализовать в индустриальном парке «Титан» в Ленинском округе — там планируют запустить производство промышленных роботов.
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