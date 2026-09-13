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Царьград

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Русские тратят до 2,4 млн рублей на генеалогические исследования

Русские тратят до 2,4 млн рублей на генеалогические исследования

Русские готовы выделить до 2,4 млн рублей на исследование своей генеалогии. Стоимость варьируется в зависимости от количества родовых линий и сложности работы с архивами.

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