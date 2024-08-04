В Архангельске на две недели перекроют часть Обводного канала

Об этом сообщает городская администрация. Это связано с ремонтом теплосетей.В связи с проведением аварийно-восстановительных работ будет перекрыт участок полосы на проспекте Обводный канал со стороны улицы Логинова, дом № 51.
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