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Регион 29

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В Архангельске на две недели перекроют часть Обводного канала

В Архангельске на две недели перекроют часть Обводного канала

Об этом сообщает городская администрация. Это связано с ремонтом теплосетей.В связи с проведением аварийно-восстановительных работ будет перекрыт участок полосы на проспекте Обводный канал со стороны улицы Логинова, дом № 51.

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