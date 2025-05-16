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Как интеграция различных источников данных улучшает результаты рекламных кампаний

Как интеграция различных источников данных улучшает результаты рекламных кампаний

Стандартные данные хороши, но недостаточны Данные из CRM (Customer Relationship Management — программа для автоматизации и контроля взаимодействия компании с клиентами), платформ DMP (Data Management Platform — платформа управления данными), CDP (Customer Data Platform — система, которая собирает информацию о клиенте из разных каналов и объединяет данные в единый профиль) и сквозная аналитика — это, безусловно, must-have любого современного маркетолога.

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