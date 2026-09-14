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Царьград

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СК России передаст в суд дело о гибели пенсионерки от обезьяны

СК России передаст в суд дело о гибели пенсионерки от обезьяны

В Адыгее суд рассмотрит дело местной жительницы, чья обезьяна загрызла пенсионерку. 38-летнюю женщину обвиняют в причинении смерти по неосторожности.

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