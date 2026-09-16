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От фронтовых ран до спора в троллейбусе: какими на самом деле были браки 8 известных советских актёров

От фронтовых ран до спора в троллейбусе: какими на самом деле были браки 8 известных советских актёров

Зрители легко переносят роли любимых артистов на их реальную жизнь: если с экрана смотрит экранный ловелас или суровый молчун, кажется, что и дома его ждут бурные страсти или неприступное хладнокровие.

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