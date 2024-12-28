Благодаря патенту появилась свежая информация о новом контроллере Xbox Новый ...

Благодаря патенту появилась свежая информация о новом контроллере XboxНовый контроллер Xbox под кодовым названием Sebile снова появился в патенте, который, кажется, не оставляет места для сомнений и раскрывает некоторые ранее неопубликованные подробности об устройстве, над которым, похоже, работает Microsoft.
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