Благодаря патенту появилась свежая информация о новом контроллере Xbox Новый ...

Благодаря патенту появилась свежая информация о новом контроллере XboxНовый контроллер Xbox под кодовым названием Sebile снова появился в патенте, который, кажется, не оставляет места для сомнений и раскрывает некоторые ранее неопубликованные подробности об устройстве, над которым, похоже, работает Microsoft.