Bloomberg: Лэмми и Каллас обсудят конфискацию российских замороженных активов

Руководитель министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми и глава внешнеполитической службы Европейского союза Кая Каллас во вторник обсудят конфискацию замороженных активов Российской Федерации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии