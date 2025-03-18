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Bloomberg: Лэмми и Каллас обсудят конфискацию российских замороженных активов

Bloomberg: Лэмми и Каллас обсудят конфискацию российских замороженных активов

Руководитель министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми и глава внешнеполитической службы Европейского союза Кая Каллас во вторник обсудят конфискацию замороженных активов Российской Федерации.

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Комментарии
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федор
Сын рабов , которого предки гремели цепями в британских колониях и Кусочек Кала будут решать. Европа вы действительно дожились , когда вами правят такие ушлёпки!!!!!!
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19 час.
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