Треть инженеров радиоэлектроники в России выбрали продажи

Около трети выпускников российских вузов в области радиоэлектроники не остаются в профессии, не проектируют и не создают отечественные устройства, а устраиваются менеджерами по продажам такого вида продукции.
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