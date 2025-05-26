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Треть инженеров радиоэлектроники в России выбрали продажи

Треть инженеров радиоэлектроники в России выбрали продажи

Около трети выпускников российских вузов в области радиоэлектроники не остаются в профессии, не проектируют и не создают отечественные устройства, а устраиваются менеджерами по продажам такого вида продукции.

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