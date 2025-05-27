Эдуард Давыдов возглавил "Вектор Рейл" после конфискации активов на 30 млрд

Эдуард Давыдов, глава АО "Росхим", назначен гендиректором "Вектор Рейл". Октябрьский районный суд Екатеринбурга конфисковал акции компании и её дочерних структур после иска Генпрокуратуры, взыскала 30,1 млрд рублей у ответчиков, включая экс-руководителя ОАО "РЖД" Салмана Бабаева.
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