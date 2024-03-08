Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании 52 осуждённых женщин. Это решение коснулось женщин, имеющих несовершеннолетних детей, беременных, а также женщин, родственники которых участвуют в спецоперации на Украине.
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