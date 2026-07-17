В Национальной Ассамблее отменили срок давности за изнасилование детей

Отмена Национальным собранием Франции срока давности за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних приравняла их к преступлениям против человечности, 16 июля пишет французская газета Sud Ouest.
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