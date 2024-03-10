Битва после битвы: ополченцы ДНР раскрыли тяжелую правду о жизни после СВО

Участник боевых действий Влад Филин рассказал о проблемах соцзащиты ополченцев Донбасса. Требуются дополнительные меры поддержки, корректировка существующих и системный подход, считает ветеран Русской весны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии