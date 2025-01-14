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Царьград

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"Пьяный была": мигрант, напавший на мужчину в аэропорту, не смог связать двух слов на русском

"Пьяный была": мигрант, напавший на мужчину в аэропорту, не смог связать двух слов на русском

Мигрант, который напал на двух человек в аэропорту Красноярска, не смог рассказать о своих мотивах без переводчика.

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Комментарии
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Серж Южанин
Сделать дообрезание &quot;по самые помидоры&quot; и заставить тварь сожрать обрезанное без соли!
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