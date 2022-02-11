Москва улучшила позиции в Индексе привлекательности городов

Москва поднялась с 38-го на 28-е место в Индексе привлекательности городов для организации международных конференций (Competitive Index of International ConventionDestinations), который подготовила международная консалтинговая компания GainingEdge.
Москва поднялась с 38-го на 28-е место в Индексе привлекательности городов для организации международных конференций (Competitive Index of International ConventionDestinations), который подготовила международная консалтинговая компания GainingEdge.
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