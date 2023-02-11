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Посол РФ в Чаде сообщил о давлении Запада на страны Африки

Посол РФ в Чаде сообщил о давлении Запада на страны Африки

Запад оказывает давление на африканские страны из-за их дружественных отношений с Россией и для этого устраивает провокации вокруг частных военных компаний, об этом рассказал посол РФ в Чаде Владимир Соколенко, 11 февраля сообщает РИА Новости.

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