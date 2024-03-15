Эксперт спрогнозировал итоговую явку на выборах президента России

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Явка на выборах президента России может превысить 70%, свою роль сыграет трехдневное голосование, сплочение общества в условиях внешнего давления, использование дистанционного голосования, считает политолог Евгений Минченко.
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