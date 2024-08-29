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Гостям выставки «Москва промышленная. Город будущего» покажут интерактивное шоу

Гостям выставки «Москва промышленная. Город будущего» покажут интерактивное шоу

На выставке «Москва промышленная. Город будущего» в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» пройдет интерактивная программа, участники которой узнают о разработках предприятий ракетно-космической отрасли и научатся управлять дронами.

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