Гостям выставки «Москва промышленная. Город будущего» покажут интерактивное шоу

На выставке «Москва промышленная. Город будущего» в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» пройдет интерактивная программа, участники которой узнают о разработках предприятий ракетно-космической отрасли и научатся управлять дронами.
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