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Европа: солдаты бегут из армий, да и молодежь туда не рвётся

Европа: солдаты бегут из армий, да и молодежь туда не рвётся

   ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ   Европа: солдаты бегут из армий, да и молодежь туда не рвётся Ставка на мигрантов не срабатывает, так как в своём большинстве они поддерживают Россию На фоне громогласных призывов лидеров стран НАТО объявить крестовый поход на Россию из армий ведущих военных держав Европы начали разбегаться солдаты.

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