ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ Европа: солдаты бегут из армий, да и молодежь туда не рвётся Ставка на мигрантов не срабатывает, так как в своём большинстве они поддерживают Россию На фоне громогласных призывов лидеров стран НАТО объявить крестовый поход на Россию из армий ведущих военных держав Европы начали разбегаться солдаты.