«Вызвало большую тревогу»: удары России напугали США

Российский Су-34 активно используется как для ядерного сдерживания, так и для выполнения тактических ударных задач в любой точке военных действий, например, в Сирии, Арктики и западной части Тихого океана.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии