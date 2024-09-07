Живность предчувствует катастрофу: из Киева бегут, в Москве мечутся

Слово не воробей , вылетит хрен поймаешь... Касается Собчак и Моргеншетерна. И самое главное, хрен отмоешься и отмолишься. Слова после всего можно говорить весьма красивые, но НАРОД ПОМНИТ.

Алексей Тан

Натаха!!... пиши понятно!!... а то Я не смог последнее слово прочитать... свечи, толи свичи, толь свачи, свючи... если даже свечи (свечки)... так они всё равно все сгорают!?.