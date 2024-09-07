Занимательная биология двух столиц Издревле люди, чтобы предсказать какой-нибудь катаклизм или катастрофу, следили за поведением животных.
Живность предчувствует катастрофу: из Киева бегут, в Москве мечутся
Комментарии
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Россиянин
Слово не воробей , вылетит хрен поймаешь... Касается Собчак и Моргеншетерна. И самое главное, хрен отмоешься и отмолишься. Слова после всего можно говорить весьма красивые, но НАРОД ПОМНИТ.
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15 час.
Наталия Кузнецова
Ишь как быстро перекрасились, св...чи...
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9 час.
Алексей Тан
Натаха!!... пиши понятно!!... а то Я не смог последнее слово прочитать... свечи, толи свичи, толь свачи, свючи... если даже свечи (свечки)... так они всё равно все сгорают!?.
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55 мин.
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