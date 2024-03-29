Гаубица Д-20 накрыла миномётный расчет врага в приграничье Курской области (ВИДЕО)

Гаубица Д-20 накрыла минометный расчет врага в приграничном с Курской областью районе. Операторы расчетов БпЛА в круглосуточном режиме отслеживают передвижение подразделений врага и незамедлительно передают координаты целей для нанесения огневого поражения.
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