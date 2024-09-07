Разведка США не зафиксировала попыток вмешательства из-за рубежа в выборы-2024

Разведка Соединенных Штатов не зафиксировала попыток вмешательства из-за рубежа в выборы 2024 года. С соответствующим заявлением выступили в аппарате директора американской Национальной разведки, информирует RT.
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