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Аргументы недели

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Гендиректор стройфирмы возместил 25 млн рублей после возбуждения уголовного дела

Гендиректор стройфирмы возместил 25 млн рублей после возбуждения уголовного дела

В Санкт-Петербурге руководитель строительной компании возместил ущерб в размере свыше 25 миллионов рублей после возбуждения уголовного дела.

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