Саммит Путина и Трампа: Россия стремится закрепить статус сверхдержавы Ирина ВальковаВ американских СМИ активно обсуждают возможную встречу президента России Владимира Путина с экс-президентом США Дональдом Трампом.
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