Свежий угар: мемы, которые поднимут настроение

Пятидневная битва с дедлайнами окончена, пора переключаться на режим полного расслабления. Для плавного перехода собрана новая порция отборного юмора, которая гарантированно поднимет настроение и развеет остатки рабочих мыслей.
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