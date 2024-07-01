Получающий миллионы SHAMAN заявил о финансовых трудностях

SHAMAN вспомнил о своем периоде безденежья! Ему пришлось во всем положиться на свою жену.Сейчас SHAMAN входит в число самых дорогостоящих российских артистов, хотя всего пару лет назад он не мог похвастаться солидными заработками.
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