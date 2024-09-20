МИД России предупредил о катастрофических последствиях операции Израиля в Ливане

Начало полномасштабной военной операции Израиля в Ливане имело бы катастрофические последствия. Об этом предупредила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, передает корреспондент «Ленты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии