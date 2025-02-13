В Росреестре разъяснили новые правила сделок с земельными участками

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин В России с 1 марта 2025 года изменятся правила регистрации земельных участков, теперь для заключения сделки необходимо внести границы землевладений в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), сообщили в пресс-службе Росреестра.
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