Тайное средство, которое просто необходимо добавить перед стиркой: что наливают в стиралку для лучшего результата Ольга БезродняяСуществует одна хитрость при стирке, когда нужно добавить в стиралку стакан или даже полстакана уксуса и одежда после этого станет безупречной.