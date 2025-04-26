Эксперт рассказал, как возобновится транзит газа через Украину 

Транзит российского газа в Европу реально возобновить. Только пойдет он теперь не через заминированную, а потом обстрелянную и подорванную газоизмерительную станцию «Суджа», а через ГИС «Сохрановка», находящуюся в ЛНР.
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