В Свердловской области силовики раздали повестки мигрантам. Фото

В Богдановиче (Свердловская область) сотрудники военного следственного управления СК России вместе с полицейскими и сотрудниками военкоматов провели рейд по магазинам и раздали повестки мигрантам, которые же получили российское гражданство, но пока не встали на воинский учет.
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