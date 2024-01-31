Экопремии в Удмуртии и вероятность гибели человечества из-за нейросетей: новости к этому часу

Ижевск. Удмуртия. Мы встречаем середину рабочей недели нашим утренним обзором новостей.Экопремии в УдмуртииВо время одной из прямых линий глава Удмуртии Александр Бречалов поддержал инициативу активистов о поощрении премиями создателей успешных экологических проектов.