Экопремии в Удмуртии и вероятность гибели человечества из-за нейросетей: новости к этому часу

Ижевск. Удмуртия. Мы встречаем середину рабочей недели нашим утренним обзором новостей.Экопремии в УдмуртииВо время одной из прямых линий глава Удмуртии Александр Бречалов поддержал инициативу активистов о поощрении премиями создателей успешных экологических проектов.
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