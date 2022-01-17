Салах и Неймар не вошли в символическую сборную 2021 года по версии ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) представила список лучших игроков по итогам 2021 года. Примечательно, что в составе не нашлось места лидеру «Ливерпуля» Мохамеду Салаху, хотя, он был в числе претендентов на приз лучшему футболисту года.