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Салах и Неймар не вошли в символическую сборную 2021 года по версии ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) представила список лучших игроков по итогам 2021 года. Примечательно, что в составе не нашлось места лидеру «Ливерпуля» Мохамеду Салаху, хотя, он был в числе претендентов на приз лучшему футболисту года.

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