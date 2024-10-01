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WADA осталось без взносов от России за 2023 год

WADA осталось без взносов от России за 2023 год

Россия не выплатила обязательные взносы Всемирному антидопинговому агентству (WADA) в 2023 году. Об этом сообщает РИА Новости.

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Комментарии
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А
Александр
Платить за унижение привыкли. И белые флаги с олимпийскими кольцами скоро в Москве развесят. Мадам Журова умолчала как мы вернемся в международный спорт, из которого сделали русофобский жупел. Сложилась и допускается ситуация, что пока любой хрен может пинать Россию, а у нас, оказывается, главное - пик формы и за чей счет. Похоже, у наших политиков все мозги повысушивали. Живут указаниями и посланиями, и ни за что не отвечают. Правда, ошибаются, но не врут.
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