WADA осталось без взносов от России за 2023 год

А

Александр

Платить за унижение привыкли. И белые флаги с олимпийскими кольцами скоро в Москве развесят. Мадам Журова умолчала как мы вернемся в международный спорт, из которого сделали русофобский жупел. Сложилась и допускается ситуация, что пока любой хрен может пинать Россию, а у нас, оказывается, главное - пик формы и за чей счет. Похоже, у наших политиков все мозги повысушивали. Живут указаниями и посланиями, и ни за что не отвечают. Правда, ошибаются, но не врут.