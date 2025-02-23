Назван регион-лидер по степени закредитованности населения

МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Наибольшая степень закредитованности населения по итогам 2024 года оказалась у жителей Республики Тыва, наименьший показатель зафиксирован в Ингушетии и Крыму, при этом больше других банкам задолжали жители северных регионов, свидетельствует исследование РИА Новости.