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Мбаппе открыт к продлению контракта с «ПСЖ» до 2025-го при гарантии ухода в «Реал» в 2024-м. Парижане настроены оптимистично

Мбаппе открыт к продлению контракта с «ПСЖ» до 2025-го при гарантии ухода в «Реал» в 2024-м. Парижане настроены оптимистично

Как сообщает журналист Абдель Бульма, Мбаппе открыт к продлению контракта с «ПСЖ» до лета 2025 года при условии, что ему гарантируют трансфер в «Реал» летом 2024-го.

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