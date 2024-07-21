FT заявила о сквоттерах и диверсиях на арестованных яхтах россиян

Financial Times опубликовало материал, в котором говорится, что арестованные западными странами яхты, якобы принадлежащие россиянам, постоянно нуждаются в дорогом обслуживании, а также постоянно подвергаются попыткам диверсий и атак сквоттеров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии