Семь украинских беспилотников были сбиты силами ПВО в трех областях

РИА Новости/Стрингер Российские средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили семь беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территориями Белгородской, Волгоградской и Ростовской областей, сообщает пресс-служба Минобороны России.
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