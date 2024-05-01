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Роман Ротенберг: «Мир! Труд! Май! С праздником 1 мая!»

«Мир! Труд! Май! С праздником 1 мая!» – написал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР в телеграм-канале.

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