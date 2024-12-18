Новая должность, ПМЭФ, путешествия и исполнение мечты: итоги 2024 года от выпускающего редактора сайта ТСН24 Екатерины Карпенко

Мы продолжаем спецпроект Тульской службы новостей "Здравствуйте, Дедушка Мороз", в рамках которого рассказываем уже не о жизни жителей региона, а о достижениях 2024 года тех, кто остается по другую сторону текстов и сюжетов – руководителях, корреспондентах, операторах, редакторах, монтажерах.