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Новая должность, ПМЭФ, путешествия и исполнение мечты: итоги 2024 года от выпускающего редактора сайта ТСН24 Екатерины Карпенко

Новая должность, ПМЭФ, путешествия и исполнение мечты: итоги 2024 года от выпускающего редактора сайта ТСН24 Екатерины Карпенко

Мы продолжаем спецпроект Тульской службы новостей &quot;Здравствуйте, Дедушка Мороз&quot;, в рамках которого рассказываем уже не о жизни жителей региона, а о достижениях 2024 года тех, кто остается по другую сторону текстов и сюжетов – руководителях, корреспондентах, операторах, редакторах, монтажерах.

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